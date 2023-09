Ibovespa hoje: Fed indica elevação de juros; Copom corta Selic, e mais

Decisão do Copom de reduzir a taxa básica de juros ficou dentro do esperado. Corte foi de 0,50 ponto percentual e caiu a 12,75%. Além disso, em seu comunicado, o Copom deixou claro que vai manter o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual, o que deve fechar o ano em 11,75%. O comunicado destaca ainda a "importância da execução das metas fiscais já previstas para o ancoragem das expectativas de inflação" e também "reforça a importância da firme perseguição dessas metas". Entre os riscos altistas, o Copom voltou a citar "uma maior persistência das pressões inflacionárias globais" e também "uma maior resiliência de serviços do que foi projetada devido a um hiato do produto (é um indicador que mensura as oscilações cíclicas da economia) mais apertado". O BC também chama atenção para o cenário externo, que continua incerto, apesar da continuidade do processo desinflacionário.

Nos EUA, os futuros estão em queda após o Fed manter suas taxas principais na faixa de 5,25% a 5,50%. Decisão do Federal Reserve era amplamente esperada, mas também indicar uma possível nova elevação das taxas antes do final do ano. Além disso, o BC (Banco Central) dos EUA avaliou que as taxas americanas deverão permanecer em patamares altos por mais tempo, o que desagradou o mercado. Hoje serão divulgados os novos pedidos de seguro-desemprego de setembro, às 9h30; o índice antecedente de agosto às 11h, e no mesmo horário, as vendas de casas já existentes de agosto.

Na Europa, as bolsas operam em baixa. Os investidores refletem o anúncio dos juros nos EUA e também irão repercutir a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, e de outros bancos centrais europeus, que já anunciaram decisões de juros mais cedo. O BC da Inglaterra manteve o juro em 5,25%. Nas últimas horas, os Bancos Centrais da Suécia e da Noruega também aumentaram as taxas de juros devido à persistência da inflação, mas o da Suíça manteve a sua taxa básica, contrariando as expectativas de alta. Ainda na agenda europeia estão previstas nesta quinta-feira uma palestra da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde,

Na Ásia, as Bolsas fecharam em baixa generalizada. O índice sul-coreano Kospi teve uma queda de 1,75% em Seul, enquanto o Hang Seng caiu 1,29% em Hong Kong, e o Taiex mostrou uma perda de 1,32% em Taiwan. Em Tóquio, o Nikkei recuou 1,37%. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,77%, e o Shenzhen Composto recuperou 0,83%. O Banco Central do Japão anuncia sua decisão de política monetária na madrugada desta sexta-feira (22). Em julho, o presidente do BC japonês, Kazuo Ueda, disse que a instituição consideraria a possibilidade de tomar medidas se o juro do JGB de 10 anos se aproximasse de 1%.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em baixa. Isso é reflexo de uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA e da decisão sobre juros do Fed. Os preços de minério de ferro na China seguem o mesmo caminho de baixa.

Cemig aprova a distribuição de R$ 417,97 milhões juros sobre o capital próprio. No total, serão pagos R$ 0,18 por ação preferencial e ordinária em duas parcelas iguais: a primeira até 30 de junho de 2024 e a segunda até 30 de dezembro de 2024. Ações adquiridas após 25 de setembro serão negociadas "ex-direito" de distribuição de juros sobre o capital próprio.