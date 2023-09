Fed mantém taxa de juros e prevê política monetária mais apertada durante 2024

Mas, a partir daí, as projeções trimestrais atualizadas do Fed mostram que os juros cairão apenas 0,5 ponto percentual em 2024, em comparação com um ponto percentual total de cortes previsto na reunião de junho.

Com a taxa de juros caindo para 5,1% até o final de 2024 e 3,9% até o fim de 2025, a principal medida de inflação do banco central deverá recuar para 3,3% até o final deste ano, para 2,5% no próximo e para 2,2% até o final de 2025.

"A inflação permanece elevada", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) em um comunicado de política monetária que incluiu projeções que incorporam um crescimento econômico e de empregos mais forte do que as previsões anteriores, mantendo as perspectivas de um "pouso suave".

Os mercados financeiros esperavam amplamente que o Fed deixasse a taxa de juros inalterada.

Mas os investidores também estavam apostando em cortes significativos na taxa de juros do Fed no próximo ano, uma expectativa agora afetada pelas projeções que mostram que dez das 19 autoridades do Fed veem a taxa de juros acima de 5% até o próximo ano.

As novas projeções incluem uma alteração substancial das estimativas de crescimento econômico: depois de chegar a esperar um crescimento de apenas 0,4% para este ano, o Fed agora vê a economia crescendo 2,1% em 2023.