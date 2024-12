Banco Mundial aumenta previsão de crescimento da China e país revisa PIB

As ressalvas do Banco Mundial para o crescimento da economia da China no ano que vem e a revisão do PIB (Produto Interno Bruto) do país asiático em 2023 movimentam o mercado financeiro nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu?

Estimativa do PIB de 2023 ficou em US$ 17,73 trilhões, alta de 2,7% em relação à previsão inicial. O novo cálculo foi informado nesta quinta-feira (26) pelo escritório de contabilidade do país, que fez um censo econômico — como tem acontecido nos últimos cinco anos.

Revisão, porém, não trouxe a dimensão real do PIB chinês, que pode ser divulgado nos próximos dias. O NBS, como é conhecida a agência de estatísticas do país, irá revelar mais detalhes sobre a revisão do ano passado nos próximos dias.