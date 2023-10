Ibovespa hoje: Guerra, petróleo e taxação de fundos são destaques da semana

Nos EUA, os futuros dos principais índices das bolsas americanas operam entre altas e baixas. Investidores seguem preocupados com a guerra no Oriente Médio. A tensão escalou e evoluiu para seu pior momento no fim de semana. Além das tensões causadas pela guerra, o mercado aguarda a divulgação do Livro Bege na quarta-feira (18). Nesta segunda-feira (16), sai o índice Empire State (que avalia o nível relativo das condições gerais de negócios no estado de Nova York) referente ao mês de outubro. Na terça-feira (17) saem os dados das vendas no varejo e da produção industrial de setembro. A temporada dos resultados trimestrais entra na segunda semana com Bank of American e Goldman Sachs na terça-feira (17), Morgan Stanley, Netflix e Tesla, na quarta-feira (18).

Na Europa, as bolsas abriram de forma mista. Investidores seguem observando a crise no Oriente Médio. A semana ainda reserva dados da inflação ao consumidor na quarta-feira (18), referente a setembro. Além disso, investidores irão acompanhar a fala da presidente do Banco Central (BCE), Christine Lagarde, que participa nesta segunda-feira (16) de encontro do Eurogrupo. Em Marrakesh, no sábado, Lagarde recomendou juros altos pelo tempo necessário

Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, influenciadas pela crise no Oriente Médio. O índice japonês Nikkei sofreu queda de 2,03% em Tóquio, enquanto o Hang Seng caiu 0,97% em Hong Kong, o sul-coreano Kospi recuou 0,81% em Seul, e o Taiex cedeu 0,78% em Taiwan. Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%, e o Shenzhen Composto caiu 1,11%. Uma série de novos dados econômicos da China estão no radar, como o PIB (Produto Interno Bruto) do 3º trimestre, a ser divulgados no fim da noite de terça-feira (17). Nesta segunda-feira (16), o Banco do Povo da China (PBoC) deixou seu juro de médio prazo inalterado em 2,5%, sinalizando que suas principais taxas de referência ficarão intocadas nos próximos dias.

O petróleo inicia o dia em queda após fortes altas na semana passada. A expectativa é que os preços sigam voláteis, acompanhando os novos desdobramentos da guerra. Já o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve forte alta, de mais de 2%.

O Grupo Pão de Açúcar aprovou um pré-acordo para vender sua participação na Éxito. O GPA detém 13,31% do capital social da varejista colombiana. A venda será realizada por uma oferta pública de aquisição (OPA) que vai ser lançada pelo comprador na Colômbia e nos Estados Unidos, para a aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à compra de pelo menos 51% dos papéis. O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões nesta data) do GPA.

Cielo reportou o seu índice de varejo, o ICVA. Os dados mostram que o faturamento subiu 1,1% entre os dias 6 e 12 de outubro, na comparação com o período de 2022. O crescimento foi puxado pelo varejo online, com alta de 5,5%.