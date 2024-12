Tales: Economia nesse momento não é comparável à situação da época de Dilma

Praticamente todos os países do mundo estão com problemas em relação ao dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos estão oferecendo melhores condições na economia interna e também juros mais altos e levando dinheiro para o país.

Então, são situações bem diferentes. Há um estresse exagerado do mercado brasileiro, do mercado no Brasil, há condições externas mais desfavoráveis nesse momento.

E naquela época não havia arcabouço fiscal nenhum, não havia nenhuma forma de controle nessa época. Nós ainda temos alguma forma de fugir aos problemas que o dólar possa causar. São situações diferentes, mas essa comparação, é claro, acaba levando algum espanto em quem vê.

Tales Faria, colunista do UOL

Decisão de Dino sobre emendas é impecável e não decepciona, diz jurista

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de liberar o pagamento de parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas de deputados é impecável e não decepciona em nada, analisou o jurista Walfrido Warde.