Dívida bruta do governo fica quase estável a 77,7% do PIB em novembro

A dívida bruta do governo geral — que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais — é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do país. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

Já a dívida líquida do setor público — que leva em conta as reservas internacionais do Brasil — caiu de 61,5% do PIB em outubro (dado revisado) para 61,2% em novembro. Em reais, atingiu R$ 7,157 trilhões.

*Com Estadão Conteúdo