R$ 600 milhões da Mega da Virada não é maior da história; inflação explica

A Mega-Sena da Virada deve pagar um prêmio de cerca de R$ 600 milhões aos apostadores que acertarem os seis números que serão sorteados na noite desta nesta terça-feira (31). Em termos nominais, esse é o maior montante da história da premiação, que começou em 2009.

Porém, considerando a inflação, o prêmio pago em 2023 valia mais. É o que aponta um cálculo feito pelo UOL com a ferramenta de correção monetária disponibilizada pelo Banco Central.

Entenda

O UOL fez um cálculo com todos os prêmios pagos pela Mega da Virada desde 2009, corrigindo os valores pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) desde a data do seu sorteio até novembro último, último dado disponível. O índice é divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é a inflação oficial do país. Para chegar aos valores, a reportagem usou a Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central.