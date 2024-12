Mercado eleva projeções para o dólar e a inflação em 2025, mostra Focus

O mercado financeiro elevou pela décima primeira vez seguida suas projeções para a inflação ao final de 2025, ao mesmo tempo em que também aumentou as expectativas para a taxa básica de juros ao final de 2026, de acordo com a última edição de 2024 do relatório Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

Segundo o levantamento realizado pelo BC junto a uma centena de economistas, a previsão para o IPCA ao final do ano que vem agora é de 4,96% ao ano, ante 4,84% na semana anterior, mantendo-se acima do teto da meta, que é de 4,5%. Foi a décima primeira vez seguida que os economistas consultados pela autoridade monetária elevaram suas projeções para a alta dos preços no ano que vem.

Ainda para 2025, os economistas também elevaram a estimativa para o dólar, agora em 5,96 reais, ante 5,90 na semana anterior, na nona semana seguida em que elevaram a previsão de fechamento da divisa norte-americana para 2025. Os economistas ainda mantiveram a estimativa para a Selic ao final do ano que vem, em 14,75%, e reduziram marginalmente a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), agora em 2,01%, ante 2,02%.