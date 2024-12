Dólar sobe 26% em 2024; veja o que esperar pra 2025

Por que o dólar subiu?

Dólar subiu no mundo todo após eleição de Trump. Não foi só no Brasil que a moeda americana ficou mais cara. O dólar subiu frente a moedas do mundo todo no segundo semestre do ano, devido à eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.

Se cumpridas, as medidas prometidas pelo republicano devem fortalecer o dólar. Trump já disse que preferiria um dólar mais fraco, para favorecer as exportações dos Estados Unidos. Mas ele promete medidas como tarifas sobre importações e corte de impostos, que devem ter como efeito o fortalecimento do dólar.

No cenário doméstico, a questão fiscal acentuou a valorização do dólar frente ao real. O mercado avalia que está mais arriscado investir no país, porque há dúvidas se o governo conseguirá conter a alta da dívida pública. Isso tem elevado a cotação do dólar, assim como as expectativas relacionadas a inflação e juros.

Moeda americana subiu ainda mais após a divulgação do pacote fiscal. Ainda que o dólar tenha subido ao longo de todo o ano, a alta se acentuou ao final do ano, após a divulgação do pacote de ajuste fiscal do governo.

A avaliação foi de que o pacote de cortes demorou a ser divulgado e, quando chegou, houve problemas na comunicação. O governo optou por divulgar o pacote de cortes junto com o anúncio do projeto de isenção de Imposto de Renda para quem tem renda de até R$ 5 mil. No dia seguinte ao anúncio, o dólar chegou à marca dos R$ 6.