Dólar abre o dia em alta e supera R$ 6 com temores por guerra comercial

Movimento reflete receio de uma guerra comercial. A sequência de alta reflete os temores em meio ao "tarifaço" imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e os movimentos de retaliação.

China e EUA estão no centro dos embates. Começaram a valer hoje as tarifas recíprocas determinadas aos países que aderiram ao movimento de retaliação ao "tarifaço". No caso da China, a taxa passou a ser de 104%, o que provocou uma nova retaliação do país asiático.