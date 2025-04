Análise: Guerra comercial entre EUA e China deve levar mundo à estagflação

Você tem várias incertezas no ambiente. A gente não sabe, primeiro, quais são as reações dos diversos agentes, porque a gente tem que lembrar que não é só uma relação bilateral entre Estados Unidos e China.

Os EUA estão taxando as importações no mundo todo, todos os seus parceiros. Então, tem várias reações, é um jogo muito complexo com vários atores. Então, tem uma incerteza em relação ao desenho tarifário internacional.

Roberto Padovani

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: