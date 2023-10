É hora de investir em fundos imobiliários com cortes na Selic?

Mas rendimentos são altos. Além da valorização do preço das cotas, quem investe em FIIs também ganha com os dividendos, que são a distribuição do lucro dos fundos aos acionistas. Esse pagamento normalmente é mensal, cai diretamente na conta da corretora, e é isento de imposto de renda. No mesmo período, o dividend yield ponderado do índice ficou em 10,96%. As informações são da Economatica em levantamento feito a pedido do UOL.

Na nossa visão, entendemos que é um bom momento para se investir em ativos de risco, de uma forma geral. No que diz respeito aos fundos imobiliários, nos parece um bom momento, especialmente porque a gente está exatamente no começo do ciclo do afrouxamento monetário.

Eduardo Mekbekian, sócio fundador da Manati Capital Management

Quais fundos podem ganhar mais com a queda dos juros?

FIIs de papel não devem ter altas tão grandes. É que esses fundos investem em títulos de dívida - empresas fazem empréstimos para construir empreendimentos imobiliários, por exemplo, e o fundo ganha com os juros pagos por essas empresas. Normalmente esses rendimentos estão atrelados à taxa de juros ou ao CDI, ou à inflação. Portanto, eles se beneficiam de juros altos, diz Fernando Siqueira, gerente sênior de análise da Guide Investimentos, o que pode não ser tão positivo nesse momento de queda da Selic. Por outro lado, eles pagam dividendos melhores.

Já fundos de tijolo podem se valorizar mais. Esses fundos têm como ativos imóveis de shoppings, escolas, hotéis e escritórios. E os ganhos desses FIIs é pelo aluguel pago pelo uso desses imóveis. Desde o início da pandemia, houve uma queda na demanda, principalmente para espaços alugados por empresas, o que pode começar a mudar agora, dizem os especialistas.

FIIs de shoppings e logística com bom potencial. Maziero, da Guardian, diz que um aumento de consumo das vendas nos shoppings, com os juros menores, pode melhorar o desempenho desses fundos. O mesmo vale para os FIIs de galpões logísticos, que estão em um mercado aquecido.