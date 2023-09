Quais os melhores investimentos para se aposentar? Não é só previdência

Mesmo dentro de ações ou da renda fixa, você ainda vai ter investimentos de baixo risco e de alto risco. Na renda fixa, por exemplo, se você empresta dinheiro para o governo, tem menos risco; para as empresas, o risco é maior. Na renda variável, como as ações, é da mesma forma. Existem ações com menos risco, como as de bancos, e as ações que vão apresentar mais riscos, como as 'smalls caps', ou seja, ações de empresas de pequena capitalização", diz.

O risco que você está assumindo é um recorte que você faz do mercado agora. Isso vai mudando. O rentabilidade da mesma forma. Isso porque a Selic pode mudar, o Ibovespa pode subir, o IPCA pode cair.

O objetivo do longo prazo é pensar na carteira como um todo, ter um pouco de cada produto, para conseguir diversificar as características.

