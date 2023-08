Como se aposentar sem depender do INSS e por que começar a investir já

No futuro, você monta um "fluxo de retirada". Uma parte do dinheiro é aplicada em investimentos com liquidez diária (CDB, Tesouro Selic ou fundo de renda fixa simples). "E todo mês você vai fazendo a retirada daquele valor. E aqui na carteira, você vai rebalanceando", diz.

Tome muito cuidado ao acreditar que você tem controle do futuro. Muitas vezes, a gente joga o planejamento de aposentadoria para frente. A gente percebe nos cálculos que 2, 3, 5 anos fazem muita diferença no seu aporte mensal. Não deixe essa bomba para o seu eu do futuro.

Lueny Santos

