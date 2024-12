Dólar tem novo recorde a R$ 6,069 com pacote fiscal e Trump; Bolsa recua

Por volta das 17h, a Bolsa de Valores de São Paulo ia para última hora de negociação em queda de 0,08% O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, caía para 125.569 pontos.

Na semana passada, o governo brasileiro divulgou um pacote de medidas para diminuir seus gastos em R$ 70 bilhões em dois anos. O pacote desagradou os investidores, que acharam o montante insuficiente para reequilibrar as finanças públicas. A ideia de anunciar, ao mesmo tempo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês também caiu mal no mercado.

Nos EUA, Trump disse, no sábado (30), que pode impor tarifas de importação de 100% aos países do grupo Brics, que inclui o Brasil. "Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump na rede Truth Social (que é dele), em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Durante o dia, o avanço do dólar se acelerou após o diretor de política monetária e presidente indicado do Banco Central Gabriel Galípolo dizer que o câmbio flutuante é um dos pilares da matriz econômica do país. Ele reiterou que a autarquia só atua no câmbio em caso de disfuncionalidades, ao responder pergunta sobre o tema no XP Fórum Político, do grupo financeiro XP. "Efetivamente, a gente vai continuar fazendo atuações só por questões de disfuncionalidades, como essa de você ter uma sazonalidade de final de ano de dividendos que vão para fora e coisas desse tipo", disse ele.

Tem R$ 370 bilhões de reserva, por que não segura no peito? Mas quem está no mercado sabe que não é assim que funciona

Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, e futuro presidente da autarquia

O mercado não gostou de ouvir isso. Muita gente esperava uma intervenção, dizem analistas.