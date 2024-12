Mês começa sob incerteza do dólar a R$ 6 e expectativa com reunião do Copom

O que esperar da semana

Elevado nível de incerteza. Para André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online, "há muitas incerteza em tudo o que está em jogo. É difícil fazer uma previsão sobre o câmbio".

Moeda deve continuar em alta. Essa é a expectativa de Galhardo e de Juliana Inhaz, professora de macroeconomia e macroeconometria e coordenadora da graduação em Economia no Insper. "Tenho a impressão de que o dólar deve continuar elevado, com possibilidade de alta. Até a votação do pacote de ajuste fiscal haverá uma certa demora, o que é normal, e a instabilidade e desconfiança seguem."

Expectativa com decisões do Copom que podem valorizar o real a longo prazo. "Acho que algumas coisas vão acabar influenciando a moeda brasileira. Uma delas, que joga a favor, é a possibilidade de um aumento mais contundente da taxa de juros na próxima reunião do Copom este mês", diz Inhaz. A reunião está prevista para os dias 10 e 11 de dezembro.

Até lá, o mercado deve "digerir" as propostas do pacote de ajuste fiscal. "O mercado vai digerir com um pouco mais de calma, de serenidade, as informações sobre o pacote fiscal", diz Inhaz. "Em alguma medida, vai levar em consideração o fato de que essas mudanças no Imposto de Renda virão mais adiante, quando nós tivermos mais informações a respeito da execução do pacote de corte de gastos."

Desvalorização do real deve seguir por um tempo. "Não vejo movimento de valorização do real imediato porque do outro lado da balança há Donald Trump, que afirmou estar inclinado a aumentar as tarifas aos países do Brics como resposta à iniciativa de criar uma moeda comum do bloco. Quando há um alívio das questões domésticas não podemos esquecer que o pano de fundo internacional, como no caso Trump, joga contra os países em desenvolvimento", conclui a professora.