Em dia de forte oscilação, dólar volta a subir; Bolsa tem alta

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) presidente do Senado

Lira reiterou o compromisso do Congresso com o arcabouço fiscal em postagem no X (antigo Twitter). Ele frisou que haverá celeridade na análise de propostas para ajuste das contas, mas que outras iniciativas, que implicam em renúncia fiscal, serão avaliadas com lupa. "Toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste das contas públicas contará com todo esforço, celeridade e boa vontade da Casa, que está disposta a contribuir e aprimorar", escreveu Lira.

O mercado também faz uma correção dos valores da moeda. É o que explica André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online. "A reação dos investidores teve uma magnitude desproporcional ao pacote, embora justificada", afirma. O que mais estressou os investidores, segundo ele, foi incluir a isenção do imposto de renda no pacote.

O governo anunciou seu pacote de contenção de gastos num pronunciamento na quarta-feira (27) à noite, e detalhou alguns pontos em coletiva na quinta (28). Além das medidas que somam R$ 327 bilhões de economia até 2030, também foi anunciada isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil.

Essa medida não caiu bem para o mercado. Para muitos, ela representaria perda de receita. Mas estudo feito por especialistas Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades), da FEA/USP mostra que haverá neutralidade.

O mercado, entretanto, não se preocupa com o que realmente afeta a economia do país, como os R$ 11,6 bilhões gastos com juros nominais da dívida do setor público, diz Galhardo. Esse total subiu 80,3% em comparação ao mesmo mês de 2023, quando foram gastos R$ 61,9 bilhões. "Mesmo que o pacote do governo fosse capaz de cortar R$ 200 bilhões em gastos, isso não seria suficiente para conter essa despesa, fruto da alta taxa de juros que temos hoje", afirma ele, comentando os dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta.