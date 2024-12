Com dólar alto, quais ações valorizam mais e oferecem bons dividendos?

Mesmo com paliativos, o sentimento de incerteza nos mercados permanece. A desvalorização do real frente ao dólar traz consigo alguns efeitos colaterais, que já são perceptíveis no mercado. Um deles é a inflação elevada, que por consequência gera juros elevados para conter a alta dos preços e tem como resultado uma fuga de investidores da Bolsa de Valores.

Com pouca procura, a maioria das ações sofre com queda nos preços, mas há alguns segmentos que conseguem ser resilientes neste cenário. Empresas exportadoras, por exemplo, tendem a ser beneficiadas já que suas receitas em dólares se tornam mais valiosas quando convertidas para reais, explica Régis Chinchila, head de research da Terra Investimentos.

Quando o assunto é dividendos, as exportadoras e aquelas que tem relação com commodities também são favorecidas. Com receitas maiores, o fluxo de caixa se torna robusto, o que se traduz em uma remuneração gorda para os acionistas.

Mas então, onde se encontram as melhores alternativas para usufruir de um cenário com dólar em alta? O UOL consultou alguns especialistas e traz a resposta a seguir:

Até quando o dólar deve continuar subindo?

Para Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, o novo patamar do dólar deve oscilar entre R$ 6 e R$ 6,50 no decorrer de todo o ano de 2025. "Para mudar esse cenário e ver uma apreciação do real, precisaria ter um novo pacote fiscal mais robusto e obviamente isso não vai acontecer. O governo vai seguir com o pacote atual, que é muito frágil, consolidando assim um cenário de câmbio de R$ 6 para cima", afirma Vale.