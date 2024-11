Saiba como ganhar até R$ 5.000 por mês com ações que pagam mais que a Selic

Petrobras (PETR4)

Figurinha carimbada entre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa, a Petrobras (PETR4) é uma das maiores petroleiras do mundo, com expertise em águas profundas.

A companhia possui um endividamento controlado e um baixo custo de extração. "Isso faz com que ela tenha boa capacidade de geração de renda ao acionista, mesmo em momentos de queda no preço do barril de petróleo", afirma Gabriel Duarte, analista da Ticker Research.

A Petrobras consegue ser resiliente aos juros elevados, dada a sua alavancagem controlada- 1,06 vezes dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Duarte destaca que a dívida da companhia é em dólar e o cenário no exterior é de queda dos juros, na contramão do visto no Brasil.

Como a companhia segue gerando um caixa robusto e extrai petróleo a baixo custo, consegue manter sua capacidade de pagar bons dividendos, mesmo com juros elevados. O analista projeta que nos próximos 12 meses a Petrobras entregue um dividend yield entre 13% e 15%.

Por se tratar de uma empresa de commodities, o principal risco para a geração de caixa da empresa e os dividendos seriam preços mais baixos do barril de petróleo a nível global, destaca Brayan Campos, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "Fora isso, a empresa sempre se mostrou resiliente a momentos adversos no Brasil, com juros altos ou juros baixos, sempre pagou bons dividendos", pontua.