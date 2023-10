Você está endividado e acha que não consegue investir? Pode, sim, veja onde

A melhor opção é amortização da dívida para você não ficar pagando juros para o banco. "Vale lembrar que você pode fazer a amortização todo mês, pagando as parcelas do final e reduzindo o prazo do seu financiamento, além de poder usar o saldo do seu FGTS", afirma.

Tenho uma reserva: guardo ou quito minhas dívidas?

Depende. O primeiro passo para você conseguir decidir sobre quitar ou não suas dívidas com a sua reserva é entender a taxa de juros que está pagando, o impacto delas no seu orçamento mensal e quanto o seu dinheiro investido está rendendo todos os meses. "Geralmente, essa conta não fecha, porque os juros das dívidas são maiores do que do investimento da reserva. E aqui estou comparando produtos com liquidez diária, que vai render 100% do CDI", diz a planejadora financeira.

Outro ponto a considerar é o seu contexto familiar. Segundo ela, uma pessoa solteira tem, em tese, mais condições de pegar a metade da reserva para pagar dívidas. "Como é só ela que depende daquele orçamento, ela vai conseguir depois fazer outros ajustes, abrir mão de outras coisas. Já uma família com filhos pequenos, por exemplo, precisa tomar um pouco mais de cuidado nessa decisão", diz.

O que você precisa fazer? Defina no seu orçamento um valor para investir todo mês. "Isso te ajuda a criar o hábito de todo mês guardar dinheiro para a reserva", diz. Uma dica é fazer uma transferência programada. "Não deixe para fazer isso no final do mês, senão o dinheiro não sobra." "Se não mudar o seu comportamento nem a sua mentalidade de como você está lidando com o dinheiro, nenhuma estratégia vai funcionar", afirma.