Tabela da Restituição do Imposto de Renda: datas foram antecipadas?

O reembolso será efetuado mediante depósito direto na conta bancária indicada pelo contribuinte no momento da declaração. No caso de não ser concretizada a transferência por qualquer motivo, será concedida a facilidade de reagendar o recebimento dos montantes através do Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou através do contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil.