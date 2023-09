Consulta do 5º lote da restituição do IRPF 2023: Veja data de liberação

Para saber se ainda têm direito à restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes poderão verificar o status do pagamento no site oficial da Receita Federal: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/ a partir do dia 22 de setembro.

No entanto, caso a consulta já apresente o status "em fila de restituição", é altamente provável que o valor seja liberado em setembro, uma vez que o 5º lote é o último em 2023.

Além disso, o Fisco oferece a possibilidade de realizar uma consulta completa sobre a situação da sua declaração, identificando eventuais pendências. Para isso, basta verificar o extrato de processamento no e-CAC. O site também fornece informações detalhadas sobre a natureza das pendências e quaisquer dados incorretos que necessitam de correção.

O pagamento das restituições está agendado para o dia 29 de setembro, diretamente na conta bancária indicada durante a declaração.

No entanto, se por algum motivo o crédito não puder ser realizado, os contribuintes têm a facilidade de reagendar o pagamento por meio do Portal BB.

Essa ação pode ser efetuada acessando o link: https://www.bb.com.br/irpf, ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB pelos números 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).