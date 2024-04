Senado aprova isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 2.824

Isenção acompanha aumento do salário mínimo. O teto para isenção estava em R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos no ano passado (R$ 1.320). Isso significa que com o reajuste para R$ 1.412 em 2024, trabalhadores que recebiam menos de dois salários (considerando o valor atualizado) teriam o desconto em folha. A MP em vigor já ajustava essa mudança. O novo salário mínimo entrou em vigor no dia 1º de janeiro.

A proposta foi transformada em projeto de lei após resistência com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). As MPs têm tramitação mais longa e precisam passar por uma comissão mista, com deputados e senadores, antes de chegar ao plenário.

O limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela é de R$ 2.259,20. Para isentar quem ganha até R$ 2.824, é aplicado um desconto simplificado de R$ 564,80 na fonte, sobre a qual deveria incidir a cobrança de IR. Atualmente, o benefício atende quem recebe até R$ 2.112.

Oposição tentou aumentar a faixa para três salários mínimos. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) apresentou uma emenda para ampliar o valor para quem ganha até R$ 4.236. O argumento para estender o benefício é que o presidente Lula prometeu na campanha isentar quem ganhasse até R$ 5.000 e que isso poderia contribuir com o crescimento da economia.

O que me impressiona é que o governo Lula, que prometeu isenção de R$ 5.000, não teve a sensibilidade de entender que isso aqui faz o PIB subir.

Carlos Viana (Podemos-MG)

Os senadores Cleitinho (Republicanos-MG) e Ciro Nogueira (PP-PI) endossaram o argumento. Eles apresentaram emendas para ampliar a isenção, mas todas foram rejeitadas em plenário.