Após atritos, Gleisi elogia pautas econômicas de Haddad: 'Muito positivas'

Após atritos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, elogiou as pautas econômicas conduzidas pelo colega no governo Lula (PT). A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu já tive divergências com o ministro Fernando Haddad, vocês sabem, todos sabem, devido ao arcabouço, à política fiscal, mas isso foi aprovado, passou, viramos a página. Eu disse na minha posse que vim para cá [governo] para somar e ajudar.