Exportação de carne bovina ao Japão

Imagem: Klabin

Klabin inaugura fábrica em Piracicaba

A Klabin, produtora e exportadora de papéis e embalagens de papel, inaugurou a mais recente unidade industrial, em Piracicaba (SP). A fábrica é resultado de um investimento de R$ 1,56 bilhão, com capacidade de produção de 240 mil toneladas de papelão ondulado por ano e estoque de papel com capacidade equivalente a 15 mil toneladas. "A localização da Unidade em um grande centro consumidor do Brasil confere à Klabin uma vantagem logística relevante, que agiliza a distribuição para clientes de diversas regiões do País", comenta Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin.

Imagem: Ric Aguiar/Getty Images

Moagem de cana em queda

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) informou que as usinas de cana do Centro-Sul processaram 1,83 milhão de toneladas na primeira quinzena de março. Isso representa queda de 17,81% na comparação com a moagem no mesmo período de 2024. No acumulado da safra 2024/2025, houve queda de 4,94% em relação ao período anterior. "Estamos observando o início da retomada da moagem das usinas agora em março (...), mas esse cronograma pode sofrer alterações a depender das condições climáticas e operacionais", disse Luciano Rodrigues, diretor de inteligência setorial da Unica.

Imagem: Marcelo Justo/Folhapres

Preço do ovo continua a subir

O preço do ovo continua subindo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a alta em março foi de 19,44% e teve influência de 0,05 ponto percentual no IPCA-15. Foi o segundo maior impacto individual no índice, atrás apenas da gasolina (alta de 1,83% e impacto de 0,10 ponto percentual). Preços do milho em dólar, condições climáticas e a Quaresma são fatores que impulsionam a alta. A expectativa do setor é que os preços voltem a se acomodar após a Páscoa, na segunda quinzena de abril