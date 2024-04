Apesar de promessa, isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 é improvável

R$ 5.012,38 é o valor que seria o necessário para acabar com a defasagem que existe na tabela. Atualmente a defasagem para a faixa de isenção é de 122%, segundo a Unafisco. A entidade diz que a não correção da tabela do Imposto de Renda pela inflação faz com que o contribuinte pague mais impostos do que no ano anterior. A defasagem para as outras faixas da tabela é de 163%.

O número de isentos passaria de 17,7 milhões para 33,3 milhões. Na prática, 15,6 milhões de brasileiros seriam beneficiados com a isenção.

Mas, mesmo quem ganha mais é beneficiado com este tipo de mudança. Carlos Eduardo Navarro, sócio de Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e Bardella Advogados, explica que a isenção vale para todos e que as pessoas que ganham mais do que a faixa de isenção são cobradas apenas pelo valor que ultrapassar o limite. Se a isenção for para R$ 5.000, uma pessoa que recebe R$ 10.000 teria cobrança de IR apenas sobre R$ 5.000.

O governo precisaria, para cumprir essa promessa, encontrar uma fonte de receita que pudesse compensar essa renúncia fiscal. Esse me parece um dos grandes desafios, especialmente do ministro Haddad, desde o início.

Carlos Eduardo Navarro, sócio de Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e Bardella Advogados

Governo teria dificuldade de compensar a perda

A queda na arrecadação é o principal problema para aumentar a faixa de isenção. Advogados ouvidos pelo UOL dizem que é preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que determina que, ao diminuir a arrecadação de um lado, é preciso compensar de outra forma. O que significa que, para isentar quem ganha até R$ 5.000, o governo precisaria encontrar uma forma de compensar a perda de arrecadação.