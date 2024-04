Mais de 480 lojas: qual o tamanho da fusão entre Petz e Cobasi

O fundador ainda tem 29,06% das ações. Mais de metade das ações, 52,92%, estão em circulação no mercado. O restante está nas mãos da XP, com 10,06%, da Atmos Capital, com 5,45%, e em tesouraria, com 2,51%.

Petz tem ação na Bolsa

A rede de lojas voltadas a animais de estimação estreou na Bolsa de Valores de São Paulo em setembro de 2020. As ações foram precificadas a R$ 13,75 no IPO, que movimentou R$ 3,03 bilhões. Na época, com a pandemia, os gastos com pets estava em alta. A Petz tem também uma marca própria, responsável por 8,5% do faturamento.

Em 2021, a empresa comprou a Zee Dog e suas subsidiárias por R$ 715 milhões. Na ocasião, a Petz disse que a aquisição faz parte de sua estratégia de "ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025".

Como será a fusão

A negociação foi acertada com troca de ações entre as empresas. A ação da Petz foi calculada com o valor de R$ 7,10. A ação fechou ontem, 18, a R$ 3,50.