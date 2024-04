Brasil deve ser a 8ª maior economia do mundo em 2024, prevê FMI

O Brasil deve ser a 8ª economia maior do mundo em 2024, segundo o último relatório divulgado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). Isso porque o PIB do Brasil deve crescer 2,2% em 2024. No ano passado, o Brasil estava na 9ª posição.

Os números do FMI foram divulgados nesta semana em Washington, nos EUA. Os dados estão nos relatórios World Economic Outlook e Fiscal Monitor. A projeção representa aumento de 0,5% em relação à projeção divulgada anteriormente, que previa crescimento de 1,7%. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9%.

Com esse crescimento, o PIB brasileiro deve chegar a US$ 2,331 trilhões. Se as projeções do FMI se confirmarem, o país será a 8ª maior economia do mundo, ultrapassando a Itália. Em 2023, o Brasil ficou na 9ª posição, com PIB de US$ 2,173 trilhões. O documento também fala da previsão para a dívida brasileira e para o déficit fiscal das contas públicas para o ano que vem.