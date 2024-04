Déficit, dívida e 8ª economia do mundo: o que disse o FMI sobre o Brasil

O FMI piorou suas projeções fiscais para o Brasil em 2024 e nos anos seguintes. Na perspectiva do fundo, o governo deve seguir com as contas no vermelho até 2026. Já as projeções para a dívida do país melhoraram. Os números do FMI também mostram o Brasil como a 8ª maior economia do mundo em 2024.

Piora no déficit das contas públicas

O FMI prevê piora no déficit público brasileiro. A expectativa é de déficit de -0,6% em 2024 e de -0,3% em 2025. Pela projeção do FMI, o déficit zero só chegará em 2026, último ano do governo. A partir de então, o país teria uma sequência de superávit, começando com 0,4% em 2027. No relatório anterior, divulgado em outubro de 2023, a projeção do déficit para 2024 era de -0,2%, com superávit de 0,2% em 2025.

A projeção do FMI é mais pessimista do que as metas do governo. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que foi entregue ao Congresso no início da semana, prevê déficit zero em 2025, e superávit de 0,25% em 2026. A meta anterior era de superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. A margem de tolerância é de 0,25 ponto percentual.