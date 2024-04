Superávit vira déficit zero e mercado reage mal à LDO 2025; entenda

No último dia 8, o ministro Fernando Haddad declarou que o governo buscava uma meta "factível" para o próximo ano. "De que adianta você ter um resultado primário positivo por um ano e ele ser insustentável? Nós estamos procurando fazer uma coisa pensando em sustentabilidade das contas", declarou.

Reação do mercado

O mercado não reagiu bem à mudança da meta, ainda que o seu não cumprimento já fosse esperado. O dólar comercial encerrou o dia ontem cotado a R$ 5,185, mas chegou a se aproximar de R$ 5,21 ao longo do dia. O Ibovespa fechou aos 125.334 pontos, com queda de 0,49%. Na manhã desta terça, chegou a R$ 5,27.

Felipe Salto, colunista do UOL e economista-chefe da Warren Investimentos, alertou que o PLDO já nasce prejudicado. Ele destaca que há um certo irrealismo na elaboração das estimativas da arrecadação de 2024, que precisarão ser ajustadas ao longo dos próximos bimestres. "Em um contexto de avanço de propostas como a recente alteração aprovada pela Câmara no artigo 14 da Lei Complementar 200, pela Câmara dos Deputados, o PLDO preocupa, por não ser suficiente para garantir um quadro de sustentabilidade fiscal em prazo razoável, pecando ainda pela preservação de projeções que já poderiam primar por maior proximidade à dinâmica dos dados realizados e dos cenários prospectivos do mercado".

José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, destacou que o comportamento negativo dos ativos financeiros foi fortemente impactado por questões internas — dentre elas, a LDO. "Um péssimo sinal para os investidores quanto às prioridades do governo na questão fiscal, que reduz a credibilidade do Arcabouço Fiscal, tornando ainda mais difícil a estabilização da relação dívida/PIB, e deverá afetar, negativamente, as taxas de juros dos títulos longos e, até mesmo, a trajetória de queda da taxa Selic", declarou.

Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos, avalia que a mudança de meta, se aprovada, abre espaço para o governo gastar mais. "Em um momento em que a possibilidade de aumento de arrecadação via novas receitas parece estar chegando ao fim, o que se esperava ver para o cumprimento das metas anunciadas no início do ano passado era um corte de gastos, e não uma revisão da meta fiscal para os próximos 2 anos. O que o governo fez hoje foi uma forma de não cumprir as metas anunciadas em 2023 e não sofrer os bloqueios previstos pelo Arcabouço Fiscal".