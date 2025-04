Até quando pode declarar o IR 2025? Veja prazos deste ano

Estão isentos da obrigatoriedade de declarar os cidadãos que tiveram rendimento mensal de até R$ 2.824 no ano passado. O limite anual de rendimentos tributáveis subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. Já na atividade rural, o teto de receita bruta passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Também deve declarar quem fez a atualização de valores de imóveis com base em preços de mercado — procedimento permitido por uma nova lei sancionada no ano passado. Além disso, quem obteve ganhos fora do país por meio de investimentos, lucros ou dividendos também está obrigado a declarar. Algumas categorias foram removidas da declaração, e diversos bens que eram informados como "outros" agora devem ser especificados.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando as 45,2 milhões registradas em 2024. No ano passado, 41,5% das declarações foram enviadas utilizando o modelo pré-preenchido.

O primeiro lote da restituição está agendado para 30 de maio. Os pagamentos seguintes ocorrerão em 30 de junho, 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

A ordem de pagamento respeita prioridades legais — como idosos, professores e pessoas com deficiência. Em seguida, terão preferência aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix. Segundo a Receita, essa mudança foi feita a partir de sugestões de contribuintes que usaram ambas as opções no ano anterior.

Quem está obrigado a declarar o IR?