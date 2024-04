Quanto investir para começar a receber R$ 1.000 por mês sem trabalhar?

Em geral, as pessoas multiplicam o valor investido pela rentabilidade da poupança para chegar à renda mensal. Por exemplo, se a poupança está rendendo 0,6%, e eu invisto R$ 307 mil, teria uma renda de R$ 1.884 por mês.

No entanto, esse raciocínio está errado porque desconsidera a inflação. Desses R$ 1.884, boa parte é apenas para fazer a correção inflacionária do valor aplicado. Essa correção serve para que o patrimônio total não perca poder de compra ao longo do tempo. É isso que garante que a sua renda seja vitalícia.

Por isso, todos os dados desta coluna consideram o montante que você precisa aplicar para poder fazer retiradas de R$ 1.000 por mês sem afetar o poder de compra do patrimônio investido. Os dados consideram uma inflação de 3,5%, que é a projeção de longo prazo de analistas consultados pelo Banco Central.

No Tesouro Direto: R$ 221 mil

Se o investimento for feito no Tesouro Direto, é necessário ter, atualmente, R$ 221 mil para obter uma renda vitalícia de R$ 1.000 por mês sem reduzir o poder de compra do valor aplicado.

Esse dado considera a rentabilidade atual do Tesouro Selic, o título mais conservador do Tesouro Direto. Além disso, todos os cálculos desta coluna desta coluna já descontam o Imposto de Renda, quando há.