Quebra da safra de soja em 2024 terá sério impacto na economia; entenda

Os alimentos vão ficar mais caros?

O mercado de soja está aquecido no mundo em 2023/24. O Departamento de Agricultura dos EUA estima que a produção da oleaginosa será de 396,7 milhões de toneladas, aumento de 4,9% sobre a temporada passada. A Argentina, que na safra anterior foi fortemente castigada pela seca, deve dobrar a colheita neste ano, de 25 para 50 milhões de toneladas.

O aumento da safra global ajuda a segurar o preço dos alimentos no Brasil. O farelo da soja é utilizado na ração dos animais criados na pecuária, ou seja, poderia deixar as carnes vermelhas mais caras, além de contribuir com a escalada do óleo de cozinha. No Brasil, a saca de 60 kg da commodity é vendida hoje em média por cerca de R$ 120, segundo o Cepea. Em 2022, durante um período mais forte de oferta em queda, o preço subiu perto de R$ 200.

O Rio Grande do Sul evitou perdas maiores na safra brasileira. O gerente de agricultura do IBGE, Alfredo Guedes, afirma que os produtores do estado foram beneficiados pelas chuvas em 2023 após temporadas consecutivas de estiagem, enquanto outras culturas enfrentaram muitas dificuldades.

Os gaúchos devem reassumir em 2024 a segunda posição na produção nacional. O Mato Grosso ocupa o primeiro lugar, com previsão de 38 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul deve colher 21,7 milhões de toneladas e pode ultrapassar o Paraná, que cai para terceiro, com 18,4 milhões de toneladas. Os dados são do IBGE.