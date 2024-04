Oprah: 'Não há problema que não seja melhor resolvido por equipe diversa'

Dinheiro e generosidade

No que diz respeito a dinheiro, Oprah afirmou que sua melhor qualidade é a generosidade. A fortuna da apresentadora é estimada em US$ 2,8 bilhões (R$ 14 bilhões pelo câmbio atual).

O dinheiro desempenha um papel importante, mas também o vejo como uma troca de energia. Eu uso o dinheiro para me permitir amar mais. Quando eu era jovem, fui tirar férias com uma colega que tinha recebido uma herança da avó, e eu gastava só uns US$ 22 mil (R$ 110 mil) por ano. Lembro de estarmos sentadas em um hotel, e eu tentando escolher entre o croissant e o ovo no café. Não podia pagar o croissant, o ovo e o café. Ela me observou fazer isso e não ofereceu nada. Pensei: 'Se algum dia eu tiver dinheiro e for abençoada o suficiente para sair de férias com uma amiga, não serei o amigo que diz: você paga o seu e eu pago o meu. Serei a amiga que diz: a conta é minha. Na raiz do meu campo energético, na raiz do meu espírito, está a generosidade.

Oprah Winfrey

A apresentadora contou como prefere ajudar as pessoas. Não é simplesmente lhes dando dinheiro.