Alvarez & Marsal realiza com XP série de eventos que trará Oprah ao Brasil

Queremos dar a chance de mais pessoas verem e ouvirem, ao vivo, grandes nomes de impacto e alta relevância cultural. Essas personalidades são muito inspiradoras quando contam as suas histórias. Marcio Flores, da Alvarez & Marsal

Esse mercado deu um salto durante a pandemia de Covid-19 (2020-2023), com eventos online. Agora, as pessoas querem sair de casa para participar, e formatos que juntam informação, entretenimento e networking estão em alta, de acordo com o executivo.

Haverá cerca de quatro eventos da Legends In Town no Brasil por ano. Empreendedores e executivos são o público-alvo dos encontros. Os realizadores também esperam que empresas comprem pacotes de ingressos para presentear colaboradores e parceiros.

A Oprah vem aí

O primeiro evento da Legends In Town será uma conversa com Oprah Winfrey, ícone da TV americana. Acontecerá em 10 de abril, das 8h30 às 12h30, no auditório Golden Hall do centro de convenções e complexo empresarial WTC, na zona sul de São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site da plataforma e custam cerca de R$ 1.500 cada.

Preta e nascida na pobreza, Oprah é considerada hoje uma das mulheres mais influentes do mundo. Foi titular de um programa de TV por 25 anos (de 1986 a 2011), líder de audiência com seu estilo confessional de entrevistar personalidades. Desde 2011, tem o seu próprio canal de TV, com programas que tratam de saúde, autoconhecimento e estilo de vida. Sua fortuna é avaliada em US$ 2,8 bilhões (R$ 14 bilhões pelo câmbio atual).