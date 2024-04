Quanto renderiam contas do FGTS corrigidas pela inflação? Veja simulações

A AGU (Advocacia Geral da União) propôs ao STF que as contas do FGTS sejam remuneradas com base na inflação. Hoje as contas têm rentabilidade de 3% ao ano mais taxa referencial.

O que se sabe

Julgamento avalia se o índice de correção do FGTS deve ser alterado. Hoje todo dinheiro do fundo é corrigido pela TR (taxa referencial), que é próxima de zero, mais 3%. O rendimento é mais baixo do que a poupança, considerada um dos investimentos com menor rentabilidade do mercado. A poupança rende 0,5% ao mês mais a TR quando a Selic está acima de 8,5% - isso dá aproximadamente 6,15% mais TR por ano. Quando a taxa básica de juros está abaixo desse valor, a poupança rende 70% da Selic.

Os ministros da Corte discutiam a possibilidade de mudar o índice para, pelo menos, o mesmo que a poupança. A AGU sugeriu que a rentabilidade do fundo seja mantida e que, quando o rendimento fique abaixo da inflação, que seja usado o IPCA para corrigir as contas do fundo.