Bye, Canadá? Criador do Angry Birds quer alunos brasileiros na Finlândia

Canadá, Reino Unido e Estados Unidos são destinos conhecidos para estudantes brasileiros de intercâmbio. Mas a CI Intercâmbio, referência para alunos que estudam fora, agora aposta na Finlândia como um país com potencial para a educação. E, para isso, conta com um parceiro um tanto inusitado: o criador do jogo Angry Birds.

Finlândia: líder em educação e felicidade

A novidade será lançada oficialmente em São Paulo. A feira CI Experience, que acontecerá neste sábado (13), terá a Finlândia entre os mais de 70 expositores. A empresa Finest Future, que ensina os alunos a apreenderem finlandês e sueco — os idiomas oficiais do país — será uma das representantes. Seu presidente é Peter Vesterbacka, cofundador do famoso jogo em que pássaros são arremessados na direção de porcos.

Vesterbacka estará no evento para divulgar a Finlândia. Fora do universo de jogos eletrônicos, o empresário oferecerá, em parceria com a CI Intercâmbio, um processo seletivo em que adolescentes de 13 a 17 anos estudarão online uma das línguas oficiais da Finlândia ao longo de 12 meses. Depois, será aplicado um teste que medirá a proficiência do aluno no idioma e, caso seja aprovado, poderá se candidatar para estudar em até três escolas de ensino médio, com duração mínima de um ano letivo.