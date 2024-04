'Não tenho nenhum candidato', diz Campos Neto sobre futuro presidente do BC

Vou fazer a transição mais suave possível. Eu entendo que seja bom fazer a sabatina neste ano. Senão, passa para o outro ano e aí tem um problema porque o meu mandato termina no dia 31 (de dezembro). Se um diretor for presidente interino, ele tem que passar por sabatina também, mas aí o Congresso vai estar fechado em recesso.

Roberto Campos Neto, em fala durante evento do Bradesco BBI na quarta-feira (3)

Alguns nomes já são apontados como possíveis presidentes do Banco Central. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC, desponta como um dos principais concorrentes. Ele integrou a equipe de transição do terceiro mandato de Lula e é muito ligado ao presidente. Outro nome forte é Paulo Picchetti, diretor de assuntos internacionais do BC, e amigo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O responsável por indicar o presidente do Banco Central é o presidente da República.

Campos Neto no Lide

O presidente do BC fez uma apresentação sobre a agenda tecnológica do BC. Para empresários do Lide, ele destacou que os quatro eixos da autarquia são o Pix, a internacionalização da moeda, o open finance e o Drex, moeda digital do Banco Central prevista para ser lançada este ano.

Em sua fala, Campos Neto destacou a popularidade do Pix entre os usuários. Segundo ele, 148 milhões de pessoas e 14 milhões de empresas usam a ferramenta de transferência bancária no Brasil. Em fevereiro, 4,4 bilhões de transações foram registradas, contra 2,5 bilhões no mesmo mês de 2023, de acordo com números do Banco Central.