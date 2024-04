Haddad: governo estuda ir ao STF contra decisão de Pacheco sobre reoneração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo estuda acionar o STF contra a derrubada da reoneração da previdência dos municípios, proposta pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que aconteceu

Ontem (2), Pacheco excluiu a reoneração da folha de pagamento dos municípios brasileiros, de 8% para 20%, ao prorrogar a Medida Provisória 1.202/2023. Com isso, ele deixou expirar a revogação da desoneração da folha para cidades de até 156 mil habitantes, que teria efeito a partir de hoje.

Lula ainda não opinou. "Vamos verificar se existem outras possibilidades. AGU [Advocacia-Geral da União] está estudando matéria [sobre entrar no STF]. Isso não foi submetido ainda ao presidente da República", disse Haddad, após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no Palácio do Planalto. Ele disse que ele e Pacheco trataram do assunto ontem, mas, aparentemente, não houve consenso.