Robôs, fintech para entregadores e mais: as startups em conferência nos EUA

Avançar para a final da Hack Brazil nos enche de confiança, reafirmando que estamos na direção certa. Embora o prêmio em dinheiro de R$ 100 mil seja, sem dúvida, um grande incentivo, é a visibilidade e a mentoria contínua que temos recebido que verdadeiramente valorizamos. Este espaço é crucial para a aceleração de projetos como o nosso

João Vitor Innecco Arêas, médico, CEO e fundador da Marisa.Care

BeConfident: inglês na palma da mão

Os jovens Robson Amorim, 25, Luan Oliveira Cavallaro, 23, Felipe Oliveira Silva, 24 e Felipe Tiozo, 24, fundaram a BeConfident em abril de 2023. Os quatro se conheciam desde a infância, período em que participaram de diversas competições de robótica.

Felipe Silva estava fazendo um intercâmbio de três meses nos EUA quando percebeu que o momento em que realmente aprendia o idioma era durante as conversas com as pessoas, e não durante as aulas. Daí surgiu a ideia de criar um aplicativo de conversação de inglês. Junto com Felipe Tiozo, desenvolveram um MVP (produto viável mínimo) dentro do WhatsApp e constataram uma alta demanda pelo produto. Alguns meses depois, Luan e Robson integraram-se ao time e, em 9 meses, alcançaram R$ 2,2 milhões de faturamento.

A BeConfident se tornou uma plataforma de ensino de inglês pelo WhatsApp. São cerca de 5,4 mil usuários, de 26 países, que aprendem inglês em vários modos de aula com a IA, utilizando métodos diferentes: de conversação, assistindo aulas, falando com um professor. É possível, inclusive, simular conversas com celebridades para praticar o inglês. Segundo os fundadores, a taxa de retenção após o primeiro mês de uso é de 70%. Os fundadores ressaltam a importância de elevar o nível de proficiência no idioma como uma forma de acessar mais oportunidades e, consequentemente, aumentar a renda.

Eles destacam que o Brasil é o país com mais escolas de inglês no mundo, mas apenas 5% da população fala inglês, segundo dados do British Council. Apenas 1% fala de forma fluente. "Essa discrepância ocorre principalmente devido à falta de prática do idioma. Soluções como intercâmbio ou contratar professores nativos tornam-se financeiramente inviáveis para mais de 70% da população. Além disso, há a dificuldade de adequar a rotina e manter a disciplina nos estudos do novo idioma. Por isso, a BeConfident oferece múltiplas plataformas com um preço acessível para que as pessoas possam praticar inglês ao longo do dia".