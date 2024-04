Como empresas sem dono na Bolsa podem ser alvo de compras de investidores

É uma tendência do mercado. Marco André Almeida, sócio-líder de Fusões e Aquisições da KPMG no Brasil, acredita que existe uma tendência do mercado ter mais corporations, mas discorda que as empresas ficam mais "suscetíveis" a aquisições de fora, já que elas têm como se proteger, com mecanismos como as poison pills e suas respectivas governanças.

Empresas podem ter regras para limitar interferências

Carlos Mello pondera, no entanto, que existem regras estatutárias que devem ser olhadas com cuidado. Algumas companhias abertas limitam o poder de voto dos acionistas a um determinado percentual, mesmo que ele tenha mais ações do que outros investidores. A Embraer, por exemplo, define que cada ação ordinária confere direito ao voto, mas nenhum acionista ou grupo de acionistas pode ter votos acima de 5% dos papéis da empresa.

A Eletrobras, que passou por uma desestatização em 2022, também limita o direito ao voto dos seus acionistas. O motivo é, inclusive, uma queda de braço com o governo federal, que detém 42% das ações. A Lei da Desestatização da Eletrobras proíbe que acionistas ou grupo de acionistas tenham mais de 10% de peso nas votações. Mas a ADI 7385 (ação direta de inconstitucionalidade), ajuizada pelo presidente Lula, questiona a redução do poder de voto do governo na companhia.

Você tem companhias abertas que têm acionista de referência que chega a ter 40% [das ações]. E não existe regra de limitação de voto. Essa companhia é perfeita para alguém tentar formar uma posição igualmente relevante. Essas companhias têm uma grande propensão a serem abordadas ou 'atacadas' por eventuais investidores interessados em exercer influência.

Carlos José Rolim de Mello, sócio do Mello Torres advogados e especialista em M&As

O cenário de fusões e aquisições no Brasil

O Brasil registrou 1.505 fusões e aquisições de empresas em 2023. É uma queda de 13% na comparação com 2022, segundo dados da KPMG com 43 setores da economia. Mesmo assim, os números atuais são superiores a períodos anteriores. Segundo a KPMG, as transações domésticas entre organizações brasileiras (998) lideraram em 2023, seguidas de operações de empresas de capital majoritário estrangeiro (400) que adquiriram, de brasileiros, capital de empresas estabelecidas no Brasil.