Enel deve 60 bilhões de euros, tem cortes de luz na AL e cai na Bolsa

Em fevereiro, a Enel dos Estado Unidos foi condenada pela Justiça. Ela terá que desmontar uma estrutura de geração de energia eólica com 84 turbinas. A sentença veio no início do ano depois de um processo de 12 anos movido pelo povo indígena Osage. Os indígenas reclamavam que a Enel instalou as turbinas nas terras Osage sem nenhuma compensação financeira para a nação indígena.

Cortes de energia são comuns em outras cidades

No ano passado, a Argentina multou a Enel por cortes de eletricidade. Lá, atua por meio da Edesur, controlada pela espanhola Endesa, na qual a italiana Enel tem 92% do capital desde fevereiro de 2009. A multa foi de US$ 5,1 milhões por apagões, que são frequentes no país.

A Enel chegou a declarar que deixaria a Argentina. Mas a empresa decidiu ficar em dezembro, quando o governo de extrema-direita de Javier Milei assumiu o poder.

No Peru, onde a empresa atuava, os apagões eram tão frequentes que havia uma agenda de cortes.

Menos investimentos

Com a ascensão de Giorgia Meloni ao papel de primeira-ministra no final de 2022, houve uma troca de comando na Enel. Saiu Francesco Starace e entrou Cattaneo. Uma de suas primeiras atitudes foi cortar os investimentos em energias renováveis.