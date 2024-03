CVM absolve o bilionário Barsi por suposta informação privilegiada; entenda

Quando a Unipar se valorizou?

A investigação acompanhou a evolução das cotações das ações da companhia, que teve um período de forte valorização a partir do pregão do dia 27 de maio de 2021. Ao investigar os motivos que deram origem a essas oscilações atípicas, a CVM apurou três datas relevantes em que a companhia divulgou informações ao mercado.

A primeira foi no dia 27 de maio de 2021, após o encerramento do pregão. A Unipar divulgou, na época, a ata da reunião do Conselho de Administração e um aviso aos acionistas, informando sobre a distribuição antecipada de dividendos no montante de R$ 250 milhões para os detentores das ações em 1º de junho de 2021.

A próxima data analisada foi o dia 1º de junho. Na ocasião, ao responder um ofício de questionamento da B3 a respeito das oscilações atípicas nos pregões realizados no período de 18 a 31 de maio de 2021, a companhia disse ter verificado que não havia fato ou ato relevante que justificava o movimento das ações nos pregões mencionados.

Por fim, no dia 2 de junho de 2021, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria com o título "Unipar perto de comprar fábrica de cloro-soda da Compass Minerals por R$ 300 milhões". Ao final do pregão do mesmo dia, a companhia publicou um fato relevante sobre a celebração de um NDA (Non Disclosure Agreement, ou Acordo de Não Divulgação, na tradução para o português) com a Compass. O intuito era analisar informações para uma possível operação entre as duas empresas.

A CVM detectou que Barsi adquiriu 13.900 ações UNIP3 no dia 28 de maio de 2021, no volume total de R$ 1.124.745. O órgão solicitou à companhia a cronologia detalhada dos eventos que levaram à conclusão sobre o assunto do fato relevante do dia 2 de junho de 2021: cópia das atas de eventuais reuniões do Conselho de Administração, da Diretoria, Gerencias e/ou qualquer órgãos, setores ou equipes em que porventura tenham participado de discussões sobre quaisquer questões relacionadas, direta ou indiretamente, às informações divulgadas no referido fato relevante; e a lista de empresas, assessores ou pessoas que, de alguma forma, tomaram conhecimento de informações relacionadas ao assunto antes de sua divulgação pública.