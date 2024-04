Elite da elite: 'clube dos US$ 100 bilhões' tem indiano e dono da Zara

Veja quem faz parte da elite bilionária, com mais de US$ 100 bilhões:

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton (US$ 233 bilhões ou R$ 1,1 trilhão)

Elon Musk, CEO da Tesla (US$ 195 bilhões ou R$ 987 bilhões)

Jeff Bezos, fundador da Amazon (US$ 194 bilhões ou R$ 982 bilhões)

Mark Zuckerberg, cofundador da Meta (US$ 177 bilhões ou R$ 896 bilhões)

Larry Ellison, cofundador da Oracle (US$ 141 bilhões ou R$ 714 bilhões)

Warren Buffett, megainvestidor (US$ 133 bilhões ou R$ 673 bilhões)

Bill Gates, fundador da Microsoft (US$ 128 bilhões ou R$ 648 bilhões)

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft (US$ 121 bilhões ou R$ 612 bilhões)

Mukesh Ambani, fundador da Reliance Industries (US$ 116 bilhões ou R$ 587 bilhões)

Larry Page, cofundador do Google (US$ 114 bilhões ou R$ 577 bilhões)

Sergio Brim, do Google (US$ 110 bilhões ou R$ 557 bilhões)

Michael Bloomberg, da Bloomberg (US$ 106 bilhões ou R$ 537 bilhões)

Amancio Ortega, da Inditex (US$ 103 bilhões ou R$ 521 bilhões)

Carlos Slim, da América Móvil (US$ 102 bilhões ou R$ 516 bilhões)

Quem entrou no 'clube'

A lista do "clube dos US$ 100 bilhões" veio com cinco novidades, se comparada com a edição do ano passado: Mukesh Ambani, magnata indiano, Amancio Ortega, empresário espanhol, Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P., e Carlos Slim, empresário mexicano.

Ambani, com US$ 116 bilhões, e o empresário espanhol Amancio Ortega, com US$ 103 bilhões, foram incluídos nesta lista seleta de bilionários nas posições de número 9 e 13, respectivamente. Ballmer, Bloomberg e Slim vieram nas 8ª, 12ª e 14ª posições.

Segundo a Forbes, Ambani se tornou o primeiro membro asiático do clube dos que têm fortuna de US$ 100 bilhões este ano. Isso teria ocorrido graças à valorização das ações de seu conglomerado, a Reliance Industries.