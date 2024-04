Fábrica de bilionários: a empresa de SC que criou ricaça mais nova do mundo

O nome Weg, adotado com o tempo, faz referência às iniciais dos fundadores. Antes disso, era chamada de Eletromotores Jaraguá.

Segundo o site da empresa, começou produzindo motores elétricos. Mas, a partir da década de 1980, ampliou a atuação para componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

As ações da empresa entraram na Bolsa de Valores em 1971. Também na década de 1970, começaram as exportações para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia — em 1973, a exportação de motores chegou a 20 países.

Hoje, tem filiais em 37 países e fábricas em 15. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Suécia, Singapura, Rússia e Equador estão entre os países que receberam os negócios da empresa.

Ao longo de sua história, a empresa adquiriu outras companhias, como a fábrica de tintas Pulverlux, da Argentina e o distribuidor Fournais A/S, da Dinamarca.

Conta com 39 mil colaboradores e mais de 4.300 engenheiros, também de acordo com o site da companhia. Ao todo, empresa tem um portfólio com cerca de 1.500 linhas de produto.