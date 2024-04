Mulher mais rica do mundo já enfrentou mãe na Justiça e vive reclusa

Um dos destaques da revista Forbes sobre os bilionários de 2024 é a francesa Françoise Bettencourt Meyers Herdeira da L'Oréal. Ela é a 15ª na lista da publicação, com uma fortuna estimada em quase US$ 100 bilhões. No entanto, para estar neste posto, Françoise teve que entrar numa briga judicial com sua própria mãe, que é retratada na série "A bilionária, o Mordomo e o Namorado", da Netflix.

Quem é Françoise Bettencourt?

Françoise Bettencourt é a mulher mais rica do mundo desde 2018, segundo a Forbes, com patrimônio estimado em US$ 99,5 bilhões (cerca de R$ 503 bilhões). Antes dela, sua mãe, Liliane Bettencourt (1922-2017) ocupava o posto.

Antes de assumir a empresa da família, ela se tornou diretora da L'Óreal em 1997 e foi nomeada presidente da holing da família, Tethys - acionista majoritária da empresa de beleza - em 2012. Naquele mesmo ano, tornou-se membro do comitê de estratégia e desenvolvimento sustentável da marca.