Salários e planos de saúde: como a Eletrobras pretende cortar mais gastos

Os trabalhadores temem que a Eletrobras possa demitir mais sem a necessidade de lançar outro PDV. Mas uma fonte da empresa disse, sob anonimato, que novas demissões em massa estão descartas.

Os planos de saúde também estão sob risco. Segundo o documento, a Eletrobras quer adequar o plano dos funcionários a uma só operadora, possivelmente a Bradesco Saúde ou a Unimed, de acordo com a mesma fonte. Hoje as empresas subsidiárias da holding contam com planos de autogestão. Furnas tem o Real Grandeza Saúde; Eletrobras, o Eletros Saúde; Chesf; o Fachesf Saúde; Eletronorte, o E-Vida; e a Eletrosul oferece o Elos Saúde.

A discussão entre Eletrobras e trabalhadores pode parar em Brasília. Se não chegarem a um acordo, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) mediará a situação. Segundo a fonte ouvida pelo UOL, é possível que a categoria entre em greve. "Temos mais duas rodadas de negociação nas próximas semanas, mas a empresa não abre mão de reduzir salários", diz.

Eletrobras já cortou 4.000 funcionários

Em outubro de 2022, a empresa anunciou um PDV. Desde junho de 2023, foram cortados cerca de 4.000 postos de mais de 12 mil—ou seja, um terço do quadro. Os últimos desligamentos acontecerão em 30 de abril.

A investida de corte de custos da Eletrobras deve aumentar o atrito com o governo federal. No início deste mês, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recebeu representantes da CNU (Confederação Nacional dos Urbanitários) para tratar, por exemplo, das dificuldades com o acordo coletivo com a nova gestão da Eletrobras. "Vamos convocar a empresa para uma mesa de conciliação", disse Marinho na ocasião.