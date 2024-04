Pirataria e 'gatos' geraram perda de R$ 453,5 bilhões em 2022, diz estudo

Já o custo das ligações ilegais na rede de abastecimento de água é estimado em mais de R$ 14 bilhões em 2022. O cálculo foi feito com base em dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). Com isso, o índice de perdas de faturamento no país devido ao furto de água é de mais de 14%. Segundo a nota técnica, o volume total de água furtado por ano no país equivale a 2,6 vezes o volume do Sistema Cantareira.

Importação irregular

O levantamento também destaca o impacto da importação irregular de mercadorias. Em 2023, a Receita Federal realizou cerca de 17,6 mil operações de combate ao contrabando, com a apreensão de R$ 3,78 bilhões em mercadorias ilícitas. O valor é cerca de 1% do total movimentado no comércio ilegal, diz o levantamento. Os principais setores com apreensões são cigarros e similares, eletroeletrônicos, veículos, vestuário, informática, bebidas, brinquedos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes, calçados e perfumes.

O estudo destaca o impacto do comércio eletrônico na conta, com o aumento do número de consumidores online ativos. Para as entidades que produziram o estudo, há abusos no uso da isenção para remessas internacionais.

Hoje, pelo Remessa Conforme, compras internacionais de até US$ 50 são isentas de imposto de importação. A isenção é criticada pelas empresas nacionais. Outro ponto defendido é a necessidade de maior responsabilização das plataformas online pela venda de produtos ilegais e que não cumprem requisitos técnicos.

As entidades que assinam a nota técnica pedem mais governança, inteligência e fiscalização do comércio ilegal. Para isso, propõem o fortalecimento do CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria) e do GI-CEX (Grupo de Inteligência de Comércio Exterior), a instituição de um canal de denúncias sobre fraudes em importações, a disponibilização de uma base de dados sobre operações de comércio exterior, além do uso de inteligência artificial e de gestão de risco para identificação de práticas ilegais de comércio.