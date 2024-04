Por que nova moeda de R$ 5 foi vendida a R$ 440 e esgotou em horas

Foi feita de metal nobre. De acordo com o Banco Central, a nova moeda foi confeccionada em prata pura (999/1000) e portanto tem um valor intrínseco muito superior ao seu valor de face.

O preço de R$ 440 é o valor de venda para colecionadores. O valor de face de R$ 5 é só representativo para poder dizer que aquilo de fato é uma moeda, senão seria uma medalha. O Banco Central definiu há algumas décadas que as moedas de prata teriam valor facial de R$ 5.

Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira

Mas por que R$ 440? De acordo com Bruno, esse preço inclui o valor do metal, que no caso é prata pura, os custos de produção e uma margem de lucro para o BC com a venda das moedas. "Só o metal que tem nela já vale mais do que R$ 5. Isso acontece no mundo todo, casas da moeda se valem da venda de moedas comemorativas para ter um lucro operacional. Países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França recebem milhões por ano só com a venda de moedas comemorativas assim. Esse valor de R$ 440 é a média", afirma Pellizzari.

Achou caro?

O preço está alinhado com o de moedas comemorativas similares de emissores estrangeiros, de acordo com o BC. Por exemplo, a moeda de prata pura canadense lançada em 2024 como comemoração ao Ano Novo Lunar do Dragão pesa 31,39 gramas, custa 108,8 dólares canadenses ou cerca de R$ 403. A peça homenageia a Rainha Elizabeth, falecida em 2022, e tem valor facial de 15 dólares canadenses, ou R$ 55,89.

Agora que esgotou, a moeda vale mais?

Depende. De acordo com a Casa da Moeda, a valoração das moedas e medalhas comemorativas após a venda da Casa da Moeda do Brasil é feita pelo mercado de colecionismo e regulado na oferta e demanda.