Lula avança na isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O presidente Lula tem dito que quer avançar na promessa de campanha da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O avanço, no entanto, será aos poucos, mas já vem acontecendo. O próximo passo deve ser dado pelo Congresso, com apoio do governo.

Nesta quarta-feira (21) ou nos próximos dias, o plenário da Câmara dos Deputados deve analisar o projeto de lei 81 de 2024, do deputado, e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-SP). O texto assegura a atualização automática da faixa de isenção do Imposto de Renda das pessoas físicas ao valor de dois salários mínimos.

No início do mês, o presidente tomou outra medida na direção da elevação da isenção de IR para pessoas físicas. Ele editou uma medida provisória (MP 1.206/2024) que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos por mês, ou R$ 2.824, em valores atuais. A nova tabela, portanto, já está valendo, mas a medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.